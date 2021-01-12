Milli Eğitim’e 150 tablet

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret Borsası tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tablet takdimi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde; “Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar” vurgusuyla başlatılan 81 ilde online eğitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtım projesi kapsamında, TOBB, TSO ve Borsa’nın destekleriyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Çorum Ticaret Borsası (TB) Başkanı Naki Özkubat tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya 150 adet tablet teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, TOBB’a ve kampanyaya katılan tüm Oda ve Borsalara teşekkür etti. Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum TB Başkanı Naki Özkubat, tabletlerin, iş dünyası adına geleceğin teminatı olan çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 18:38