‘Milli Eğitimle tüm işbirliğimizi çekeriz’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban’ın görevden alınmasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

‘Milli Eğitimle tüm işbirliğimizi çekeriz’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban’ın görevden alınmasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yahya Çoban’a büyük bir haksızlık yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarı ile yürütürken hiçbir mazeret ve gerekçe gösterilmeden görevinden alınan Sayın Yahya Çoban’a büyük bir haksızlık yapılmıştır. Devlet idaresini bilen ve milli eğitim camiası tarafından kabul gören ve yaptığı çalışmalar ile takdiri hakkeden değerli bir bürokratımızın görevden alınma kararından ve hatasından vazgeçilmelidir. İş dünyası olarak, Milli Eğitim ile yaptığı tüm iş birliklerinden imtina edeceğimizi ve yürütmekte olduğumuz proje okulu faaliyetlerinden de feragat edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 15:37
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YORUMLAR
Yuh artık !
Yuh artık ! - 7 saat Önce

Sanırsın ki memleketi uzaya çıkardıydı da bi Yozgatlı geldi indirdi ...

hasan
hasan - 7 saat Önce

sanayi odasının bile milli eğitim müdürünün değiştirilmesinde söz hakkı var ama milli eğitim bakanlığının böyle bir hakkı olmamalı.enteresan

Türk
Türk - 7 saat Önce

ak partinin içindeki safraların uyguladığı politikaların bu partiye ne kadar zarar verdiğini nedense hiç kimse düşünmüyor. sayın ticaret ve sanayi odası ve ticaret borsası yetkililerini tebrik ediyorum. zaman birlik olma ve dik durma zamanı. her konuda böyle birlik olursak ve dik durursak, bu tür provokatif hareketleri asgariye indirmiş oluruz. oy oranlarının biraz daha düşmesi lazım demek ki.

Doğru diyor
Doğru diyor - 5 saat Önce

Ak partide sayın erdoğan soylu çavuşoğlu ve akar'ın dışında genel merkezden tutun illerin mahalle temsilciliklerine kadar yapyıkları işler bunlar. Adamlar s400 düür f35 dir abd dir irandır rusya dır nelerle ugrasıyo bu yavşakların uğraştıgına bak sen. Bu kansızlar 7/den 70e hep bu işlerle ugrasıyor. Dişini geçirebileceği biri olursa eflağını söker adamın. Vatandaşın bi işi düşüp gittipinde de kırk dereden su getiri senle dalga gecer gibi yau hallederiz şöyle ederiz boyle ederiz o iş kolay diye sana umut vererir senden menfaati varsa hayatını siker sonrada yüzüne bakmaz

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