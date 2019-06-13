‘Milli Eğitimle tüm işbirliğimizi çekeriz’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban’ın görevden alınmasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yahya Çoban’a büyük bir haksızlık yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarı ile yürütürken hiçbir mazeret ve gerekçe gösterilmeden görevinden alınan Sayın Yahya Çoban’a büyük bir haksızlık yapılmıştır. Devlet idaresini bilen ve milli eğitim camiası tarafından kabul gören ve yaptığı çalışmalar ile takdiri hakkeden değerli bir bürokratımızın görevden alınma kararından ve hatasından vazgeçilmelidir. İş dünyası olarak, Milli Eğitim ile yaptığı tüm iş birliklerinden imtina edeceğimizi ve yürütmekte olduğumuz proje okulu faaliyetlerinden de feragat edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 15:37