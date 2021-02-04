Milli Emlak Daire Başkanlığından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Milli Emlak Daire Başkanlığından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak.

Milli Emlak Daire Başkanlığından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Milli Emlak Daire Başkanlığından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak.

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da Elmadağ, Altındağ, Kalecik, Mamak ilçelerinde ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar  karşılarında belirtilen Tarih ve Saatlerinde, Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; Satılacak ve Kiralanacak olan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı verilecek taşınmaz da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacak.

Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesinin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz

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54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
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