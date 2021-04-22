‘Milli iradeye, milli değerlerimize sahip çıkacağız’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TBMM’nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tahtasız mesajında; “Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Hiç bir güç, milli egemenlik coşkusunu yüreğimizden silemez. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde meclisimiz aracılığıyla elde ettiği bu kazanımdan asla vazgeçmeyeceğine, millet iradesi etrafında kenetlenerek her zorluğu yeneceğimize yürekten inanıyorum. Bizlere çağdaş uygarlık yolunu açan ve temel hakları anayasal güvence altına alınmış yurttaşlar olmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını ve gazi meclisimizi saygılarımla, minnet duygularımla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 17:24