Milli şairimize duygu yüklü anma programı

FATİH BATTAR

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen anma programı duygu yüklü anlara sahne oldu.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızı nasıl ve hangi şartlarda yazdığını anlatan programda hem protokol üyeleri ve hem de katılımcılar gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak programı izledi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile öğretmen ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program kapsamında Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Haluk Kıroğlu’nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasıyla devam etti.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı boyunca dürüstlükten vazgeçmemiş, otorite karşısında eğilip bükülmek yerine yoksul yaşamayı tercih etmiş, Hak’tan ve adaletten ayrılmamış ve doğru bildiğini söylemekten çekinmemiş korkusuz bir insan profili olduğunu belirten Kıroğlu; “Ömrünün her anını kusursuzca yaşamaya çalışmış, hiçbir zaman kendi çıkarlarını memleket davasının üzerinde görmemiş bir gönül adamıdır. Birinci Dünya Savaşı’nda ve sonrasında konuşmalarıyla, yazılarıyla ümitsizliğe düşmüş Anadolu insanını gönüllerde kurumuş dalları yeniden yeşertmiş ve halkı milli mücadeleye davet etmiştir. 1920 yılının başında Tacettin Dergahı’nın duvarına kazıdığı İstiklal Marşı ile ordu ve milletimize aşıladığı inanç Kurtuluş destanımızın zaferle taçlandırılmasını sağlamıştır.” şeklinde konuştu

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izletildiği etkinlikte, ayrıca Akif'in eserleri seslendirildi.

Öğrenciler ‘İstiklal Marşı’nın Yazılış Hikayesi’ adlı tiyatro gösterisi ile büyük beğeni toplarken, program sonunda İl Müftülüğünce İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan kompozisyon yarışmasında dereceye giren Nursena Biçer, Sümeyra Kanıgür, Elif Zümral Aktaş ve Beyzanur Atik'e ödülleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 17:09