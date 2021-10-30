Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı  Tedbirler  Alınması  ve  Millî  Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular 14 Kasım'da sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
  1. GÜNCEL