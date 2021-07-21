Milli takım antrenörü hemşehrimizin acı günü

Çorum'un Mecitözü ilçesi Kayı köyü nüfusuna kayıtlı, Çorumlu Milli Takım Boks Antrenörü Ali Ekber Erocağı, geçirmiş olduğu trafik kazasında eşi Nilüfer Erocağı'nı kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aliekber Erocağı, Mecitözü ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Aliekber Erocağı'nın eşi yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nilüfer Erocağı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021, 16:28