Mimar Sinan çözüm bekliyor

‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimizin son konuğu Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker oldu.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Mahallemiz yaklaşık 20 bin nüfusa sahip olup 1985-87 yıllarında kurulmuş, Çorum’un ilk toplu konut yerleşim yeridir. Mahallemizin bulunduğu bölge 1985 öncesi Fitne Bağları, Kuru Köprü, 1987’den sonra da Yenikent ve son olarak da Mimar Sinan olarak isimlendirildi.

20’ye yakın park ve yeşil alan ile en çok parka sahip mahallelerinden biriyiz. Ayrıca 5 tane camii, İlahiyat Fakültesi, Yatılı Bölge Okulu, 1 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 1 adet Anadolu Lisesi, 1 adet anaokulu, Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 özel kreş, Kütüphane, Aile Sağlığı Merkezi, Mahalle Kültür Merkezi, 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu, Sevgi Evleri, Şeker Fabrikası, DSİ, İl Özel İdaresi, Kara Yolları, Yeni İŞKUR Binası, Atıf Hoca Kız Yurdu, Erzurum Dede Türbesi, Oto Galericiler Sitesi ve 3 bin civarı işyeri bulunan sanayi sitesiyle sınırları en belirgin mahallelerden birisiyiz."

- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"2009 Mart seçimleriyle göreve başladım. 3 dönemdir yürüttüğüm muhtarlık görevi öncesinde 5 yıl azalık yaptım. Bu dönem sonunda 20 yıl muhtarlık görevinde bulunmuş olacağım. Öte yandan bu zaman zarfında Çorum’un en genç muhtarı olma özelliğini taşıyorum."



- Bize kendinizden bahseder misiniz?

"1976 yılında Fitne Bağları, şimdiki adı ile Mimar Sinan Mahallesi’nde doğdum. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Uzun bir süre güreş sporu ile uğraştım. 1997 yılında İstanbul Spor Kulübü’nde geçirdiğim sakatlık sonucu aktif spora veda ederek Çorum’a döndüm. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Cemilbey Caddesi’nde hâlen devam eden, ailemize ait 2 iş yerimiz var. 17 yıldır güreş hakemliği yapıyorum.

2009 yılında, doğup büyüdüğüm sevdiğim mahalleme hizmet etmek niyetiyle ilk kez adaylığımı açıkladım. Allah’ın izni ve mahalle sakinlerimizin teveccühü ile seçimi kazandık. 3’üncü dönemde muhtarlık görevime devam etmekteyiz. Muhtar olduğumuz günden beri, mahallemizin adını taşıyan Mimar Sinan Mahallesi adında sosyal paylaşım sitemiz var. Burada ekli olan üyelerimize muhtarlık adına duyuru yapıyoruz. Elektrik, su kesintileri gibi paylaşımları yaparak mahalle sakinlerimizi haberdar ediyoruz. Mahallede yapılan işleri, cenaze ziyaretleri ve açılışların yanı sıra mahallemizin menfaatine yapılan belediye çalışmalarını paylaşıp halkımızı bilgilendiriyoruz. Siyasi ve futbol paylaşımların insanlar arasında fikir ayrılığı ve kalp kırılmasına sebep olduğundan, sosyal ağımızda böyle paylaşımlara katiyen müsaade etmiyor, üzücü yorumlara neden olmasını engelliyoruz."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Mahallemiz içerisinde insanların rahat bir nefes alıp vakit geçirebileceği yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, piknik alanları, futbol sahası, Aile Sağlığı Merkezi, ibadethanesi olan ve 56 dönümlük bir araziye sahip Bosna Parkı’mız bulunuyor. Ve yine uzun yıllar çocukluğumuzun geçtiği, yıllardır mesire alanı olarak kullanılmış ve kaderine terk edilmişçesine atıl hale gelen, istek ve taleplerimiz neticesinde dönemin Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Külcü sâyesinde gerek mahallemize gerekse tüm Çorum’a hitap edecek şekilde türbe düzenlemesi ve çevre peyzajı ile insanlarımızın rahatlıkla gidip vakit geçirebilecekleri Erzurum Dede Türbesi de mahallemiz sınırları içinde yer alıyor. Çocukların eğlenebileceği bölümleri, 21 dönümlük geniş alanı ile hizmetine sunulan Erzurum Dede Parkı’nın da mutlaka görülmesi gereken manevi merkezlerimizden biri olduğunu düşünüyorum.”



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"Mahallemiz ilk toplu konut yerleşim yeri olduğu için binalar 5 kattan oluşuyor. Eski binaların hiç birinde asansör olmadığı için zamanla bazı sakinlerimiz imkânları doğrultusunda yer değiştirdiler. Orta halli aileler ve kiracı durumunda olanlarsa bu binaları buraları kullanmak zorunda kalıyorlar. Hâliyle yaşlı ve hastalar açısından bu durum zor oluyor. Mimar Sinan 1. Cadde ve 3. Cadde, özellikle Cemilbey Caddesi’ne bağlantı noktasında aşırı trafik yoğunluğu oluşuyor. Orta refüj demirlerinin yüksek olması, Ortaköy yolundan şehir merkezi istikametine giden araçların bu demir seviyesinden küçük olması nedeniyle görüşü olumsuz etkiliyor ve hemen hemen her gün kazaya sebep oluyor. Bu nedenle bu noktalara gerekli sinyalizasyon kasis veya belli noktalarda orta refüj demirlerinin yüksekliklerinin düşürülerek önlem alınması için yetkililerimizden gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.

Mahallemiz Güzelyurt semti için verilen sözlerin artık bir neticeye bağlanarak imara açılmasını istiyoruz. Yine Güzelyurt Cadde ve sokaklarımızın asfalt bakım onarımı yapılması gerekiyor.

Mahallemizde hastane otobüs güzergâhı ile ilgili sıkıntılarımız var. Mevcut güzergâh Fevzi Çakmak Caddesi’nin tamamına ve mahallemizin de birçok noktasından uzak olup yerleşkenin olmadığı yerden geçmektedir. Bu yüzden de çoğu mahalle sakinlerimiz Erzurum Dede yolundan yaya gidiyor veya çift araç değiştirerek hastaneye ulaşmak ve dönmek zorunda kalıyorlar.

Okulların açılmasıyla Çorum’un tüm mahallelerinde olduğu gibi bizlerin de sıkıntısı hâline gelen başıboş köpek sorunu var. Bu hayvanlar okula gidiş-geliş yapan çocuklara ve hatta velilere saldırabiliyorlar.

Cuma günleri kurulan semt pazarımız üstü kapalı ve okul ile bitişik olmasından dolayı burada oluşan seslerden ders gören çocuklarımız aşırı etkilenmektedirler. Ayrıca üstü kapalı olduğu hâlde güneşli veya normal zamanda da olsa pazarcı esnafımızın pazarın her yerine oldukça sık şemsiye açıyor olması pazara gelen vatandaşlarımızı olumsuz etkiliyor. Bu durum alışveriş yapan vatandaşların şemsiye ve demirlerine takılıp düşmesine, alçakta olanların baş veya göze çarpmasından dolayı yaralanmasına neden oluyor. Hatta daha önce bir mahalle sakinimiz, açılan şemsiye direğinin rüzgârdan savrularak başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. O nedenle mahalle sakinlerimiz ve pazarcı esnafımızın can güvenliği, huzur ve asayişi açısından gerekli çalışmaların te’min ve tesis edilmesini istiyoruz. Mahallemiz 11. Cadde’de Yatılı Bölge Okulu’nun giriş kapısı sanayi yolunda olması nedeniyle çıkışlarda çok sıkıntı oluyor ve tehlike oluşturuyor."



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Seçim öncesi Belediye Başkan Adayı ve Milletvekillerimizin Mahallemize vermiş oldukları kentsel dönüşüm ve imar değişiklikleri gibi sözlerinin uygulamaya geçmesini vatandaşlarımız sabırsızlıkla bekliyorlar. Belediyemiz tarafından mahallemize Tahsilat Merkezi kurulmasını istiyoruz. Hastane otobüs seferlerinin tekrar düzenlenmesi ve iyileştirilmesini istiyoruz. Gece bekçilerinin sayılarının artırılarak mahalle içlerinde bulunmalarını talep ediyoruz. Özellikle okul bölgelerinde ve mahallemizin belli noktalarında hız kesici ve yaya geçitleri gözden geçirilmeli. Mahallemizde irili ufaklı 20’ye yakın parkımız var. Bazılarında güvenlik görevlisi var ama çoğunda yok. İsimsiz parklara isim veya otobüs durakları gibi numara verilmeli. Söz konusu parklar için 155’i aradığımızda direkt ulaşılabilme imkânı sunulmasını ve bazı yerlerde güvenlik kamerası veya mahalle bekçilerinin bu kuytu yerlerin kontrolünü sağlamasını istiyoruz.

Mahalle cadde ve sokaklarımızda bulunan aydınlatma lambalarının sıkça arıza yapmasından şikayetçiyiz. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda sürekli arıza bildiriminde bulunmaktan ziyade YEDAŞ tarafından tüm cadde ve sokaklarının tarama yapılarak arızalıların tespiti ve onarımının yapılmasını istiyor. İletişim altyapısı konusunda sadece mahallemizde değil Çorum genelinde yetersiz hizmet verildiğini düşünüyoruz. Bu hususta yetkililerimizin biraz daha duyarlı ve çözüm noktasında daha verimli hizmet yapmalarını istiyoruz.

Cuma günleri semt pazarının kurulması öğrenci çıkışları ve servislerin de birleşimiyle okul bölgesi Pazar yeri ve Cemilbey Caddesi’nde aşırı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çift sıra, gelişi güzel araç parkları kavga ve kazalara neden oluyor. Bu nedenledir ki özellikle okul giriş-çıkış saatleri ve en çok da saat 16.00 ile 18.00 sıralarında Cuma Pazarı ve Cemilbey Caddesi’nde trafik polislilerimizin bulunmasını istiyoruz. Öte yandan aynı saatlerde Cuma pazarımızın yoğun oluşu nedeniyle de içerisinde sivil polis ve zabıtalarımızın da görevli olmalarını istiyoruz. Çözüm beklediğimiz bir diğer husus, camilerimizi mesken tutan ve çocukları araç olarak kullanan dilenci görünümlü kimselerin ibadethanelerden uzaklaştırılması.”



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Bizler, sizlerden aldığımız güç ve destek ile sizlerin eli ayağı olmaya, mahallemizin istek ve arzularını 11 yıldır ilettiğimiz gibi aynı heyecan ve arzu ile ilgili yerlere iletmeye devam edeceğiz. Sizlerden mahallemizde oluşan ihtiyaç ve yapılmasını istediğiniz istek ve dileklerinizi zaman mefhumu gözetmeden bize iletmenizi istiyorum.

Fevzi Çakmak 3. Cadde ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan Erzurum Dede yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor. Hastane, Terminal, Ankara Yolu gibi yoğun trafiğin aktığı caddeye bağlanacak olan yol 35 metre genişliğinde olacak. Şu an çalışmalar devam ettiği için yolumuz araç trafiğine kapalı. Çalışmalar tamamlandığında trafik akışı oldukça rahatlayacak. Mahallemizde şu an Türk Telekom şebeke kutuları yenileme ve alt yapı çalışmaları var. Bu nedenle internet ve telefonlarınızda ufak çaplı sıkıntılar yaşanabilir, anlayış göstermenizi istiyorum.

Bizlerden desteğini, dualarını esirgemeyen herkese tüm ekibimle en kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz.

Mahallemizin istek ve taleplerinin çoğunu karşılayan başta Çorum Belediyesi’ne, güvenliğimizi sağlayan Emniyet Müdürlüğü’ne, Valiliğimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimine ve tüm hizmet aldığımız kamu kurum ve kuruluşlarına, şahsım ve temsil ettiğim mahalle sakinlerim adına şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."