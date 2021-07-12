Mimar Sinan dere kenarındaki kafeterya 38 bin liraya kiralandı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Bosna Parkı’ndaki ve Mimar Sinan Dere kenarındaki kafeteryanın 3 yıl süreyle kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Mimar Sinan dere kenarındaki kafeterya 38 bin liraya kiralandı

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Bosna Parkı’ndaki ve Mimar Sinan Dere kenarındaki kafeteryanın 3 yıl süreyle kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede Bosna Parkı’ndaki kafeteryaya talipli çıkmadı.

Mimar Sinan Dere kenarındaki parkın kafeteryasına ise 2 kişi teklif sundu. İhaleyi 38 bin lira Güldane Aydoğmuş kazandı.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 11:34
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