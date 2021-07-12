Mimar Sinan dere kenarındaki kafeterya 38 bin liraya kiralandı

FATİH BATTAR
Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Bosna Parkı’ndaki ve Mimar Sinan Dere kenarındaki kafeteryanın 3 yıl süreyle kiraya verilme ihalesi bugün gerçekleştirildi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede Bosna Parkı’ndaki kafeteryaya talipli çıkmadı.
Mimar Sinan Dere kenarındaki parkın kafeteryasına ise 2 kişi teklif sundu. İhaleyi 38 bin lira Güldane Aydoğmuş kazandı.
İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.
Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 11:34