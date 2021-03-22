Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile Sürekli İşçi alımı yapacaktır.

Başvurular 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir.

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