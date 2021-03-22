Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mimar  Sinan  Güzel  Sanatlar  Üniversitesi  merkez  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  4857  sayılı  İş  Kanunu,  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile Sürekli İşçi alımı yapacaktır.

Başvurular 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. 

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