Mimar Sinan sakinleri yol çizgisi istiyor

M.BURAK YALÇIN

Cemilbey ve Fevzi Çakmak Caddesi sakinleri silinen yol çizgilerinin kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yol çizgilerinin yenilenmesini istediler.

Haber merkezimi arayarak taleplerini dile getiren Mimar Sinan Mahallesi sakinleri Cemilbey ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde trafik yoğunluğunun yaşandığını, bu caddelerde yol çizgilerinin silindiğini ifade ettiler.

Yol çizgisi olmamasından dolayı araçların seyrinde kural ihlaline yol açtığını, bununda kazalara davetiye çıkardığını vurgulayan mahalle sakinleri yol çizgisi eksikliğinin acilen giderilmesi için Çorum Belediyesine çağrı yaptılar.