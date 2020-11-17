Mimar Sinan’da yol projeleri tamamlanıyor

Belediye Başkanı Halil Dr. İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi’nin güzel hizmetler aldığına vurgu yapan Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker, "Mimar Sinan Mahallesi olarak, uzun zamandır mahallemizde yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz. Belediyemizin tüm birimlerindeki çalışanlarından her zaman ilgi, alaka ve güleryüz gördük. Uzun zamandan beri yapılan çalışmalar neticesinde KSS 19. Caddemiz, gerek Galericiler Sitesi 16. Sokağımız, gerek KSS 27. Caddemizin yol genişletme ve asfalt yapımı tamamlandı. Bugün mahallemiz oldukça güzel geniş yollara kavuşuyor. İnşallah bu çalışmalar ile birlikte Fevzi Çakmak 3. Cadde ile Mimar Sinan 15. Cadde birlikle birleştiği zaman, gerek sanayimizin ulaşımı noktasında gerekse hastanemize ve terminalimize ulaşım noktasında rahat bir nefes alacağız” dedi.

Yolda yapılan yağmursuyu ve içmesuyu hat çalışmalarıyla birlikte de su kesintilerinin, su baskınlarının ve sel durumlarının yaşanmaması altyapının güçlendirildiğine dikkat çeken Muhtar Fevzi Şeker, “İnşallah Belediyemizin bu çalışmaları bizleri, mahalle sakinlerimizi tüm sıkıntılardan uzaklaştıracak." diye konuştu.

Şeker, bu dönemdeki yatırımlardan diğer tüm mahalleler gibi Mimar Sinan Mahallesi’nin de istifade ettiğini belirterek hizmetlerin mahallelere ulaşmasında emeği geçen Başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.