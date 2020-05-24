Minareler tekbirlerle bayramı müjdeledi

Çorum Ulu Camii´nden okunan tekbirler, Çorumlular´a bayramı müjdeledi.

Korona virüsü ile hayatımızda değişen pek çok şey gibi, bayramlar da değişti. Diyanet İşleri Başkanlığı´nın aldığı kararla her il için bayram namazı vakti okunması talimatı verilen bayram tekbirleri Çorum Ulu Camii´nin minarelerinden yükselerek Çorum semalarını ve Müslümanların gönüllerini titretti.

Türkiye´nin korona virüsle verdiği mücadelenin başarısında, devletimiz tarafından alınan kararlara harfiyyen uyarak emek sahibi olan milletimiz, bayram namazlarına katılmama kararına da uyarak camilere gelmeyip, namazlarını evlerinden eda etti.

Buruk geçecek bayram sevincine coşku katmak için minarelerden yükselen tekbir sesleri, Müslümanlara bayram sevincini müjdeledi.