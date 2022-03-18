Minik Alp destek bekliyor

Çorum’da yaşayan hemşire Mustafa ile Sevilay Keskin çiftinin ilk çocukları olan 3 aylık Alp bebek SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Çorum Valiliğinden bağış toplanması için onay alan aile herkesten destek bekliyor.

Tedavide kullanılan ilaca ulaşmak için yüklü miktarda paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Keskin çifti, “Bu hastalığın tedavisi maalesef yurt dışında bulunuyor. Bu ilacın fiyatı 1 milyon 800 bin dolar. Kampanyamıza destek olmak isteyenler Ziraat Bankası’na az çok demeden 5, 10, 20 TL bile göndererek bize destek olabilirler. Çok kişinin azda olsa yardımlarına ihtiyacımız var. Damlaya damlaya göl olur. Lütfen bize destek olun” dedi.

Valilik onaylı bağış hesapları ise şunlar: ZİRAAT BANKASI / ALICI: ALPER FURKAN KESKİN, TR: TR58 0001 0090 1017 1251 9050 01, USD: TR31 0001 0090 1017 1251 9050 02, EURO: TR04 0001 0090 1017 1251 9050 03 (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 18:20