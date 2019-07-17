Minik Ayaz, Yavuz abisine kavuştu

FATİH BATTAR

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, şehadetinden 3 ay önce Tunceli Ovacık’ta tanıştığı ve kucağına alarak birlikte poz verdiği 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu da şehit oldu.

Tunceli’ye bağlı Ovacık’ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu, 13 Ocak 2017 tarihinde Çorumlu şehidimiz Yavuz Selim Karaman’la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Şehidimizin kucağında 2017 yılında gülerek poz veren Ayaz, bugün Yavuz Selim Karaman abisinin yanına kavuştu.

Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz. Kardeşi Nupelda ile dün Ovacık’ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür’de düşen helikopterimizde şehit olan 12 Mehmetçik’ten biri Çorumlu şehidimiz Astsb.Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş. Yavuz abisinin kucağında o kadar mutlu ki sanki kucağından hiç inmek istemiyor gibi. Yolu Tunceli kesişen Ayaz ve Yavuz’un kaderi de ortak çıktı. İkisi de şehit oldu.

Şehidimizin 13 Ocak 2017 tarihinde sosyal medya hesabından Ayaz ile birlikte çekilmiş fotoğrafı yürekleri dağladı. Şehidimiz Yavuz Selim Karaman, sosyal medya hesabından Ayaz ile birlikte gülerek çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış ve altına; “Sen yeterki bir adım at, o sana koşarak gelecek...” notunu paylaşmış.

Şehidimizin 2.5 yıl önce paylaştığı bu fotoğraf ve not, herkesi ağlattı. Şimdi Ayaz, Yavuz abisine kavuştu. İkisi de cennette gülmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 12:05