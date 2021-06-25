Minik Buğlem Vali Çiftçi’nin misafiri oldu

FATİH BATTAR

Sinir uçlarında başlayan ve daha sonra vücuda yayılan bir kanser tipine yakalanan minik Buğlem, Vali Mustafa Çiftçi’nin misafiri oldu.

Yaklaşık 7 aydır zorlu bir kanser tedavisi gören Buğlem Aykaç, anne karnında yakalandığı hastalığı yenmeye çalışıyor.

Vali Mustafa Çiftçi’ de yakından ilgilendiği minik Buğlem, tedavisinin olumlu yönde gittiği öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi ayrıca minik Buğlem’e desteklerinden dolayı hayırsever vatandaş Aysun Demirci’ye de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 11:41