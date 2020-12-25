Minik Efe hayata tutanamadı

FATİH BATTAR

Ankara’da Ankara-Samsun yolu siteler kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve 23 gündür yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki Çorumlu Efe Kılıç, bugün hayatını kaybetti.

2 Aralık’ta Ankara-Samsun yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan minik Efe, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde bütün müdahelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Eskialibey köyü nüfusuna kayıtlı Süleyman Kılıç'ın torunu Emre ve Tuğba Kılıç’ın 3 yaşındaki oğulları Efe Kılıç’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otopsi işlemlerinin ardından Ankara-Karşıyaka Mezarlığı’nda Pazartesi günü defin edilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 18:42