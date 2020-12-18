Minik Emre kansere yenik düştü

Çorum’da, 3 yıldır yakalandığı ilik kanseri nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Arif Emre Dölek yaşam savaşını kaybetti.

Minik Emre kansere yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum’da, 3 yıldır yakalandığı ilik kanseri nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Arif Emre Dölek yaşam savaşını kaybetti.

3 yıldır ilik nakli bekleyen minik Arif Emre yaklaşık 2 aydır Ankara Hacettepe Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Arif Emre’nin yakınları güzel haber beklerken dün akşam saatlerinde gelen ölüm haberiyle yıkıldı. Küçük yaşta ilik kanserine yenik düşen Arif Emre’nin ölüm haberi ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Arif Emre’nin  cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Sarışeyh köyünde toprağa verilecek.

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