Minik Esila kovide yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da 1 yaşındaki minik Esila Zeynep Çolak, koronavirüsten hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre 13 Şubat'ta koronavirüse yakalanan minik Esila, durumu ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veren Esila, doktorların bütün müdahalelerine rağmen 1 haftalık yaşam savaşının kaybetti.
Minik Esila'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.