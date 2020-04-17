Minik Hatice Kübra’ya sürpriz doğum günü

Suudi Arabistan’dan Çorum’a getirilerek karantina altında tutulan Hatice Kübra isimli çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Suudi Arabistan’dan getirilen 315 vatandaş İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda karantina altında tutuluyor. Yurt dışından getirilenlerin arasında yer alan 8 yaşındaki Hatice Kübra Aysabur’a, sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.

Tulumlu ve maskeli görevliler, Hatice Kübra’nın ailesiyle birlikte kaldığı odayı ziyaret etti. Hatice Kübray’ı dışarı çağıran görevliler, alkışlar eşliğinde mutlu yıllara sana diye tempo tuttular. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını gören küçük kız hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı.

“Sizin olmanız bana zaten bir hediye”

Görevlilerin hediye ettiği oyuncağı gören minik Hatice Kübra Kübra, “Bayıldım” sözleriyle sevincini dile getirdi.

Görevlilerin, 'Başka bir isteğin var mı?' diye sorması üzerine, "Sizin olmanız bana bir hediye” sözleriyle karşılık verdi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice Kübra, “Çok sevindim. Burada mutluyum. Sizi hiç unutmayacağım. Buradan çıkınca da sizi arayacağım” dedi.

Görevliler küçük Hatice Kübra’ya oyuncağı yanı sıra okuma ve boyama kitapları hediye etti.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 19:14