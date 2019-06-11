Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

FATİH BATTAR

Çorum’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü kutlamaları kapsamında Kent Meydanı’nda 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve İkbalevler Anaokulu işbirliği çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Minik öğrencilerin geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden oluşturulan kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi büyük ilgi gördü.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıfı ile İkbalevler Anaokulunun ortaklaşa yürüttüğü "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" Projesi kapsamında düzenlenen defilede minik öğrenciler, çeşitli atık malzemelerden hazırlanan kostüm ve kıyafetlerde podyumda yürüdü. Defilenin ardından "Geri Dönüşüm" şarkısını seslendirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca, programda yaptığı konuşmada, dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirten Atmaca, "Proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre ve daha güçlü ekonomisi olan bir Türkiye hedeflenmektedir. Proje ile bir yılda 2,2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektrikli veya elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmıştır. 1 Ocak'ta plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımının 2019 yılı sonunda 90'a, 2025'te ise 40'a düşmesi beklenmektedir." dedi.

Program sonunda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, katkılarından dolayı 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergüleç ve İkbalevler Anaokulu Müdürü Leyla Külcü’ye teşekkür ederek plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 16:30