Minik tekvandocular malzeme istiyor

M.BURAK YALÇIN

Osmancık’ta faaliyet gösteren Beyaz Kaplan Gençlik ve Spor Kulübü’nün tekvando takımı ihtiyaçları olan tatami minderleri için yetkilelerden yardım beklediklerini söylediler.

‘SPORCULARIMIZI TEKVANDO YARIŞMASINA DAHA İYİ ORTAMDA HAZIRLAMAK İSTİYORUM’

Beyaz Kaplan Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ali Rıza Kavak, sporcularını bir yıl sonraki tekvando yarışmasına daha iyi ortamda hazırlamak istediğini belirterek, bunun için en başta tatami minderlerine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

‘İMKANSIZLIKLAR İÇERİSİNDE SPORCU YETİŞTİRİYORUZ’

Okullarına ait ek binanın bir bölümünde bir yılı aşkından sporcu yetiştirmeye çalıştığını ve bu süreç içerisinde sporcularına sporu ve tekvandoyu sevdirdiğini aktaran Ali Rıza Kavak, “Osmancık’ta tekvando ve okçuluk branşında eğitim vermekteyiz. 2013 yılından bu yana Osmancık, Oğuzlar, Dodurga ve Dodurga’nın Tutuş Köyü’nde yıllarca tekvando ve okçuluk, yakın savunma braşlarında sporcu yetiştirdiğim ve halen yetiştirmekteyim. Çok yetenekli sporcularımız var. Yakın zamanda imkansızlıklar içerisinde yetişen ve Çorum’da başarı yakalayan milli sporcu umudu veren, Beden Eğitimi öğretmeni olmayı isteyip, olimpiyat hedefi olan sporcularımız var” dedi.

‘BİZİ BİRİLERİ MUTLAKA DUYACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

Tatami minderi ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kavak, “200 adet 26 mm çift taraflı tatami minderi ihtiyacımız var. Takriben şuanki fiyatı 16 bin lira tutmaktadır. Bizi birileri mutlaka duyacaktır diye düşünüyorum. Bu sportif yardımı yaparlarsa bizleri yüreklendirmiş, umutlandırmış, güçlendirmiş ve geleceğin başarılı sporcularına ve öğretmenlerine yol açmış olacaklar” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 09:51