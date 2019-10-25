Minik yüreklerden Mehmetçiğe sevgi

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1-I sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Güldane Alarslan’la birlikte ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Mehmetçiklerimize motivasyon ziyaretinde bulundu.



Çorum İl Jandarma Komutanlığına yapılan ziyarette FSM Okul Müdürü Mustafa Fuçular, Sınıf Öğretmeni Güldane Alparslan, veliler ve 1-I sınıfı öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin ‘Her Türk Asker Doğar’ ve ‘Hepimiz Mehmetiz’ sloganları ile başlattıkları etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığına yapılan ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu makamında ziyaret edildi. Öğrencilerin ziyaretinden duygulanan ve memnuniyetlerini belirten Albay İlhan Uzunoğlu’na öğrenciler tarafından çiçek ve Türk bayrağı takdim edildi. Ayrıca öğrenciler sınıflarında yaptıkları ‘Hepimiz Mehmetiz’ konulu resim etkinliğindeki resimlerden bazılarını da Albay İlhan Uzunoğlu’na sundular.



Uzunoğlu, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Okul Müdürü Mustafa Fuçular, Sınıf Öğretmeni Güldane Alparslan, öğrenci velileri ve öğrencilere teşekkür etti.

Askerlik mesleği ile ilgili sunum ve çalışma ortamlarının tanıtılmasından sonra öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Küçük bir gösterinin ardından ziyaret sona erdi.