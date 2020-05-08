Minikler kumbarasını bağışladı, Vali aynı gün hediye gönderdi

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralarını bağışlayan minik kardeşler, aynı gün Vali Mustafa Çiftçi'nin kendilerine gönderdiği teşekkür hediyesiyle mutlu oldu.

Gülabibey Mahallesi'nden gelen telefon üzerine adrese giden Vefa Destek Gurubu görevlileri, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Anne Nevraze Çıtak, bağışı çocuklarının yapacağını belirtti. Evlerinin bahçesinde ellerindeki kumbaralarıyla görevlileri bekleyen 5 yaşındaki Muhammed Taha Çıtak ve 7 yaşındaki ablası Ervanur Zeynep Çıtak kumbaralarını görevliye teslim etti.

Tutanakları tutarak çocuklara teşekkür edip ayrılan görevliler, aradan geçen bir saat süreden sonra, ellerinde Vali Mustafa Çiftçi'nin çocuklar için gönderdiği hediyelerle Çıtak ailesinin kapısını tekrar çaldı.

İki ayrı çantada yer alan oyuncakları teslim alan çocuklar, Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 16:41