Minikler kuşları yemledi

Ulukavak Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, üç yıldır okulda düzenli olarak yürüttükleri ‘Onlar Bize Emanet’ adlı proje ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Proje ile her ay sokakta yaşayan farklı hayvanlara yardımı hedefleyen okul, Mart ayına kuşlara yem programı ile başladı. Proje kapsamında, okulda biriken atık yemekler sokakta yaşayan kedi ve köpeklere veriliyor.

Okulun minik öğrencileri, ikinci döneme kuşlara yem programı ile başladı. Şubat ayında sınıflarda hazırladıkları kuş yemi rulolarını çevrelerindeki ağaçlara asan minikler, Mart ayında da Çorum Belediyesi binası yanında bulunan parktaki güvercinlere yem veriyor.

Sabahçı grupta 4, öğlenci grupta 5 olmak üzere toplam 9 şubesi bulunan okulda, her şube farklı günlerde Belediye binası yanındaki parka gelerek, güvercinlere yem veriyor. Öğrenciler, güvercinlere yem verdikten sonra okula döndüklerinde Sanat ve Drama Atölyelerinde kuşlarla ilgili etkinlikler yapıyor.

NİSAN’DA KEDİLERİ BESLEYECEKLER

Toplam 2 idareci, 10 öğretmen, 220 öğrenci ve 5 okul çalışanının katıldığı etkinlik, tüm sınıfların güvercinlere yem vermesiyle sona erecek. "Onlar Bize Emanet" projesi, Nisan ayında sokakta yaşayan kedilere mama verme etkinliğiyle devam edecek.

Ayrıca okul proje ile iki muhabbet kuşu, beş balık ve bir de kedi sahiplendi.

Proje ile çocukların dünyayı paylaştıkları diğer canlıların yaşama haklarına saygı duymaları, evde biriken atık yemekleri sokak hayvanlarına vermeleri, yaz aylarında sokak hayvanlarına su bırakmaları ve sokak hayvanlarına zarar verici hareketlerden kaçınmaları, böylece çocuklarda merhamet ve yardım duygularının geliştirilmesi hedefleniyor.