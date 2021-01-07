Miras davası kanlı bitti

Çorum'un Kargı ilçesi Çobanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İbrahim Çorlu, miras için gittiği Çankırı’da kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Oymaağaç köyünde mal paylaşımı nedeniyle çıktığı belirlenen tartışmada, 54 yaşındaki Çorumlu İbrahim Çorlu kayınbiraderi tarafından silahla vurarak öldürüldü.

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Oymaağaç köyünde mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. İddialara göre köyde yaşayan ve 'Hasta Mehmet' lakabı ile bilinen Mehmet Pamukçu (60), Çorum nüfusuna kayıtlı kız kardeşinin eşi İbrahim Çorlu'yu (54) çıkan tartışma sonucunda silahla vurarak öldürdü. Babasının vurulduğunu gören İbrahim Çorlu'nun oğlu Ferhat Çorlu eline geçirdiği odunla Mehmet Pamukçu'nu başından ağır şekilde yaraladı. Ağır yaralı ve cinayet zanlısı Mehmet Pamukçu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerine çok 112 ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çorlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Çorulu’nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, otopsinin ardından merhumun cenazesi Cuma günü İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy mezarlığında cuma namazına müteakip defin edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 14:09