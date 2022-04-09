'MIS-C' teşhisi konulan 13 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ardından Kovid 19'a yakalanarak entübe ve en son Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) teşhisiyle 14 gündür hastanede tedavi gören 13 yaşındaki Çorumlu Yağız Saluvan hayatını kaybetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü çalışanı Çorumlu Seher ve Seçim Saluvan’ın 13 yaşındaki oğlu Yağız Saluvan yüksek ateş sebebiyle bir süre önce hastaneye gitti. Genel tedavide hastalık geçmeyince hastaneye kaldırıldı ve detaylı tetkikler yapıldı. Yağız Saluvan’ın ateşli bir rahatsızlık olan Mis C isimli bir hastalığa yakaladığı belirledi.

ENTÜBE OLMUŞTU

Hastaneye yatırılan genç Saluvan bir süre sonra entübe oldu, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaklaşık iki haftalık yaşam mücadelesini kaybeden Yağız Saluvan doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yağız Saluvan’ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022, 11:25