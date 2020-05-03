Misafir ekipten yurt çalışanlarına hediye

RECEP MEBET

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen ilk kafile, Çorum’dan ayrılırken yurt çalışanlarına teşekkür hediyesi sundular.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinden uçakla Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün boyunca Çorum’da ağırlanan Milli Görüş Hac-Umre Organizasyon Ekibi, İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu çalışanlarına Ramazan Ayı hediye çeki armağan etti.

Ekip Sorumlusu İhsan Taşkıran tarafından hazırlanan 40 adet hediye çeki, Yurt Müdürü Hüseyin Şahin’e teslim edildi.

Çorum’da bulundukları süre içerisinde kendilerine hizmet eden ve emeği geçen yurt çalışanlarına şükranlarını ifade eden Taşkıran, misafirperverliklerinden dolayı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm idarecilere teşekkür etti.