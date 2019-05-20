Mitsubishi Electric’ten HİTÜ’de inceleme

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen firmalarından olan ve Türkiye’de de pek çok yatırımı bulunan Mitsubishi Electric firmasının FA Center Departman Müdürü Hiroshi Matsumura ve Mitsubishi Electric FA Center Departman Asistanı Maki Kimura ile Mitsubishi Electric Türkiye İç Anadolu Bölge Yöneticisi Kaan Çağlar’dan oluşan heyet Hitit Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalışkan, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Işık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cihat Savsar, Ar Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kaya hazır bulundu.

Ziyarette üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi’ni genç bir üniversite olmasına rağmen 21. yüzyılın gereksinimleri çerçevesinde şekillendirmeye çalıştıklarını, üniversitelerin sadece eğitim verme misyonlarının artık geçerli olmadığını ve buna ek olarak toplumla çok ciddi bir iş birliğine gidilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek 1921 yılında kurulan ve bugün itibariyle dünyanın en önemli elektrik ve elektronik firmalarından olan Mitsubishi Electric ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitenin sahip olduğu güçlü akademisyen yapısının ve hükümetin verdiği desteklerle kurulan muazzam laboratuvar altyapısının iş birliği konusunda en önemli avantajlardan olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Alkan, “Biz uluslararası arenada iş yapabilme kabiliyetine sahip bir üniversite olarak artık rüşdümüzü ispatlamış ve uluslararası arenada iş yapabilir, ortak çalışmalar yapabilir bir yükseköğretim kuruma haline gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Alkan, konuşmasının devamında üniversitenin en önemli eksikleri olarak ortaya konulan kampüs problemi konusunda göreve gelir gelmez çalışmalara başlandığını ifade ederek, “Standart uygulama ve beklentilerin ötesine geçerek ilk yaptığımız binalarımız olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜBTUAM), birimlerimizin ihtiyaç duyduğu diğer laboratuvarlar ve Teknokent konusunda olağanüstü yoğunlaştık. Diğer binalarımızın yapımları devam etmekle beraber öncelikle klasik olarak beklenen binalara değil, dünyadaki gidişatı dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu doğrultuda araştırma laboratuvarlarına dönük yapılan çalışmaların nihai amacı, Hitit Üniversitesini uluslararası arenaya taşıyacak olan unsurun laboratuvar altyapısı ve Ar-Ge olduğuna olan inancımızdı ve yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu Mitsubishi Electric firmasının bizimle yapacağı iş birliği konusundaki yaklaşımıyla da göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyarette Hitit Üniversitesi ile Mitsubishi Electric arasındaki olası iş birliği çalışmaları ele alındı.