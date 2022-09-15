MK Sanat Tasarım Atölyesi&Butik açıldı

FATİH AKBAŞ

MK Sanat Tasarım Atölyesi&Butik gerçekleştirilen açılış töreni ile faaliyete başladı.

Kübra Yağlı ve Merve Şamlı’nın sahibi oldukları işletme için dün açılış töreni düzenlendi.

Ulukavak Mahallesi Garantievler 15.Sokak 8/A (Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu yanı) adresinde bulunan MK Sanat Tasarım Atölyesi&Butik’in açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesilirken açılışa çok sayıda davetli katıldı.

İşletmeleri hakkında bilgi veren Kübra Yağlı ve Merve Şamlı, her türlü dekoratif yüzeysel boyama ile mobilya yenileme, tasarım, tablo, aksesuar ürünleri ve epoksi gibi işleri yaptıklarını ifade ederek aynı zaman kursta verdiklerini belirttiler.

Her türlü işyeri yenileme konsept ve design çalışmaları da gerçekleştirdiklerini dile getiren Yağlı ve Şamlı, kişiye özel ürünlerde yaptıklarını dile getirdiler.

MK Butik olarak da Çorum’da olmayan markaların ürünlerini getirdiklerini ifade eden Yağlı ve Şamlı, “Her türlü zevke hitap eden şık ürünler müşterilerimizi bekliyor.

İki işi bir arada yapmak bizim için çok güzel herkesi mekânımıza bekliyoruz” dediler.