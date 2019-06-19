Mobil süt sağım makinesı tanıtıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ar-Ge projesi ile geliştirilen ve güneş enerjisiyle çalışan Gezen Hibrit Sağım Ünitesi tanıtıldı.

Narlı Köyü’nde gerçekleşen etkinliğe Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun, Çorum Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve vatandaşlar katıldı.

AVCI: VERİM ALAMAZSAK MAKİNEYİ BURADA ÇÜRÜTEMEYİZ

Programın açış konuşmasını yapan Çorum Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, 2018 yılı itibariyle 113 bin 840 hayvana teşvik aldıklarını belirterek, “Merkeze bağlı bir köyümüzden 12 dönümlük bir arazi aldık. Buraya kendi imkanlarımız dahilinde 760 m2 kapalı alanı olan bir ahır yaptık. 34 adet akkaraman koçumuz orada besleniyor. Onlarında dağıtımını yapacağız. Bu makine Çorum çiftçisinindir. Yeteri kadar verim alamazsak bu makineyi dağın başında çürütemeyiz. Çünkü bu milli servettir. Keçi sütünü sağmak isteyen arkadaşlarımız gerekirse traktörü ile götürür sağar” dedi.

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Engin Ünay da Gezen Hibrit Sağım Ünitesi hakkında bilgiler verdi.

ÜNAY: SÜT BOZULMADAN 2 GÜN MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR

Sabit sağma makinelerinden hiçbir farkı olmadığını ve tam otomatik bir makine olduğunu ifade eden Engin Ünay, özellikleri ile ilgili şunları söyledi: “Soğutma tankı ile sütü bozulmadan en az 2 gün muhafaza edebilen, hayvanları sağarken besleyebileceğimiz bir düzenek. Kullandığı bütün enerjiyi güneş enerjisinden alıyor. Sadece belli dönemlerde pillerinin değişmesi gerekiyor. Yetiştiricimizin yayla koşullarında ihtiyaç duyduğu sıcak suyu da temin edebiliyor. Bu tip makinelerin yaygınlaşması ile hijyenik bir ortamda sağlanmış oluyor.”

SARI: KÜÇÜKBAŞTA ÇORUM’UN DURUMU İYİ DEĞİL

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı da Çorum’da 230 bin küçükbaş hayvan olduğunu, bu konuda şehrin iyi durumda olmadığını dile getirerek, “Ülke genelinde de iyi değiliz. Bakanlık yeni dönemde buna ağırlık verecek. Kırsal nüfus göç yapmaya devam ediyor. İlimizde büyükbaşlarda süt toplama işi 185 noktada devam ediyor. Belli bir noktaya geldi. Küçükbaştaki sütleri de toplayabilirsek üreticilerimize kuzunun yanında ek gelir olarak sütten de bir girdi sağlayabilirsek kırsal nüfusun gelir düzeyini artırmış olacağız” diye konuştu.

AKYOL: HANE SAHİPLERİ GELMEDEN DEVLET NARLI’YA YARDIM ELİNİ UZATTI

Son olarak kürsüye gelen Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol ise Tarım Bakanlığının üreticiyi her zaman düşündüğünü belirterek, “İnsanlarımız şehirlere kaçmaya başladılar. Devletimizin bu kadar emeklerine, üretmesine rağmen onları fonksiyona davet edemedik. İnşallah onları da kısa zamanda algı ve psikoloji yönetimi ile kazanacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Narlı’da geçen hafta yaşanan hortum olayına da değinen Kaymakam Akyol, daha Ankara’dan İstanbul’dan hane sahipleri gelmeden devletin Narlı’ya geldiğini ve yardım elini uzattığını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar makineyi uygulamalı olarak yerinde incelediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 11:38