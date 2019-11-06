Mobil trafik eğitim tırı öğrencilerle buluştu

RECEP MEBET

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında’ adlı proje Çorum’da tanıtıldı.

Ankara’dan yola çıkan, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat’ın ardından Çorum’a gelen mobil trafik eğitim tırı dün Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen proje dahilindeki etkinliğe Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun, Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir, Okul Müdürü Muhsin Şeremet, Müdür Yardımcıları Süleyman Önder, Hüseyin Güler ve Beyhan Arslan, bazı öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim sorumlusu polis memurları Mehmet Yalçın, Ümit Balkan ve Efe Yılmaz’ın görev aldığı etkinlikte Komiser Bünyamin Demir, Polis Memurları Haldun Duman, Birkan Gümüş, Gülcan Polat ve Faruk Zomtur’un yanı sıra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de hazır bulundu.

Okul bahçesinde yerini alan eğitim tırında öğrencilere trafik bilgisi veren yetkililer, yaptıkları sunumların ardından konuyla ilgili soruları cevapladılar.

Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak çeşitli hediyeler veren polis memurları, eğitimin ardından akülü arabalarla trafik sahasında pratik bilgiler verdiler.

2 gün sürecek etkinliğin ardından mobil trafik eğitim tırının Çorum’dan Çankırı’ya geçeceği öğrenildi.