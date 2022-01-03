Mobilyacılar ‘Kılıç’ ile devam dedi

FATİH BATTAR

Çorum Mobilyacılar Odası Olağan Genel Kurulu’nda mevut başkan Yalçın Kılıç güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Çorum Mobilyacılar Odası genel kurulunda iki aday yarıştı.

Yapılan seçimde mevut başkan Yalçın Kılıç 177 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Fatih Erdal ise 151 oyda kaldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan yaparken, başkan yardımcılığını Ömer Latif Akdağ, katip üyeliklerini ise Volkan Olukçu ve Önder Yiğiter yaptı.

Divanın belirlenmesinin ardından oda gelir-gider bilançoları ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi.

Odada en uzun üyeliği bulunan emektar esnaflara plaketlerinin verilmesi ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Yalçın Kılıç başkanlığındaki Mobilyacılar Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Şeref Yiğit, Ahmet Çırak, Mustafa Erkan, Serdar Hamoğlu, Musa Erarslan, Ferhat Demirel.”

Denetim kurulu üyeleri; “Hüseyin Cahit Yurdakul, Mustafa Dugan ve Onur Mülazım.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 18:17