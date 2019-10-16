Mobilyada 44 yıllık tecrübe

RECEP MEBET

Özlem Max Mobilya Mağazası, kuruluş yıl dönümüne özel bir kampanya başlattı.

Kampanya hakkında bilgi veren Mağaza Sahibi Metin Ünal, tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguladıklarını açıkladı.

“Yenilenen yüzümüzle binlerce mobilya ürünü ve aksesuarlarını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diyen Metin Ünal, Bambi ürünlerinde de indirimlerin devam ettiğini söyledi.

Evlilik planı yapan çiftlere özel düğün paketleri hazırladıklarını anlatan Ünal, “Yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan düğün paketlerimizle, benzersiz ürün seçenekleri ve fiyat avantajları sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biri olduklarını hatırlatan Ünal, “Çağdaş konsept, hizmet kalitesi ve zengin ürün yelpazemizle sektörün öncüsüyüz” diyerek seçkin mobilya ürünlerini aynı çatı altında müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

‘MOBİLYANIN DUAYENİ’ 44 YAŞINDA

‘Mobilyanın Duayeni’ sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Mobilya’nın 44 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, “Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan 2 dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Ünal, yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardıklarını açıkladı.

Ünal, mağazalarına ulaşım için gün boyu ücretsiz müşteri servisi ve çocuklar için kapalı oyun parkı imkanlarının da bulunduğunu ifade etti.

‘SEKTÖRDE ÇORUM MARKASI’

Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, ‘Özlem Max’la mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü anlatan Ünal, “Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Zengin çeşit ve çağdaş konseptimizle tüm ürün gruplarında cazip indirimler sunuyoruz” diyen Ünal, sezonun en gözde kampanyasına imza attıklarını söyledi.

Satışa sundukları tüm ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu vurgulayan Ünal, teknik servis hizmeti de sunduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin heryerine adrese teslim satış yaptıklarını anlatan Ünal, “Tecrübeli kadromuz ve kalite odaklı çalışma anlayışımızla Çorum’un yanı sıra tüm bölge illeri ile ülkemizin dört bir yanına hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri kampanyanın Özlem Galeria mağazasında da geçerli olduğunu vurgulayan firma yöneticilerinden Ali Fazlı Ünal ise, “Benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri içeren kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Osmancık Caddesi 1. İstiklâl Sokak ve Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazalarımıza bekliyoruz” diye konuştu. (ADVERTORİAL)