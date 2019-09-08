Modifiye araç tutkunları Çorum’da buluştu

FATİH AKBAŞ

Modifiye araç tutkunları 1. Çorum Modifiye Araç Fuarı’nda buluştu. Çarşamba Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinliğe 700 araç katıldı. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında sabah erken saatlerde alana Türkiye’nin dört bir yerinde gelmeye başlayan modifiye araçlara vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Vatandaşlar farklı marka ve modelde yüzlerce modifiye edilmiş aracı yakından görme fırsatı buldular.

Fuar kapsamında modifiyeli araçlar arasında ‘güzellik’ ve ‘basıklık’ kategorilerinde yarışma düzenlendi. Jüri üyelerinin incelemesinin ardından dereceye giren araçların sürücülerine ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından bazı araçlarla ‘drift gösterisi’ ve ‘ses şovu’ yapıldı.



Festivalin organizatörü AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, yaptığı açıklamada, organizasyona 25 ilden 700 civarında modifiyeli aracın katıldığını söyledi.

Çorum'da ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştiğini belirten Temur, "Birbirinden güzel araçlar, iki farklı alanda yarışıp en güzel olmak için mücadele etti. Bu organizasyonun hem modifiyeli araç sürücülerinin, hem de Çorum'un bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ediyorum” dedi.



Fuarın öğleden sonra ki bölümünde ise En Güzel Otomobil Yarışması yapıldı.

Yarışmanın ödül töreni öncesinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, modifiye araç tutkusunun bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, “Bu tutkuyu yaşarken hem kendimizin hemde çevremizdeki insanların can güvenliğine dikkat edelim. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın adaylık sürecinde dile getirdiği vaatleri arasında yer alan Güvenli Sürüş Eğitim Kompleksi ve Yarış Pisti projesinin hayata geçirilmesi için çalışacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ise ödül törenine katılan Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ile Zübeyir Tuncel’e teşekkür etti.

En Güzel Otomobil Yarışması’nda birinci Zafer Demirel, ikinci Cevat Yurdagül üçüncü ise Alp Topal oldu. Jüri Özel Ödülüne ise Sefer Karakaş layık görüldü.

Yarışmada derece giren isimlere ödüllerini Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ile Zübeyir Tuncel verdi. Program da müzik dinletisi de gerçekleştirildi.