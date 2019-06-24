Mor taksi yollarda

FATİH BATTAR

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim döneminde engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için yaptığı projelerden biri olan Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulaması dün başladı ve Mor Taksiler dün göreve başladı.

Mor Taksi projesinin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Aşgın; “Seçim döneminde şehrimizde engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulamasını başlatacağız demiştik. Söz verdik, yaptık” diyerek Mor Taksi uygulamasının başladığını açıkladı.

Aşgın, “Seçim döneminde, engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşımlarının temin edebilmesi için şehrimizin belli noktalarında Mor Taksi uygulamasını başlatacağız demiştik. Böylece şehrimizin, engelli vatandaşlarımız için rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir hüviyetini pekiştirmiş olacağız. İl Trafik Komisyonundan İl merkezine tahdit edilen 493 adet T plakanın 10 adedi Mor Taksi için tahsis edildi. Sarı taksi hizmeti veren 5 adet gönüllü plaka sahibi esnaf, engelli vatandaş taşımaya uygun doblo panoramik aracı satın aldı. Yönetmelikte 5 adet araca bu uygulamaya ihalesiz geçiş için izin verildi. 5 adetten sonraki talepler ihale yöntemiyle plaka satılarak tahsis edilecektir. İlk geçişteki 5 adet araç, mevcut taksi duraklarında hizmete devam edecektir. Engelli vatandaşlarımız takside taşınmadığı zaman, Mor Taksiler normal vatandaş taşımaya devam edecektir. Araç bagajına katlanır tip rampa yapılacaktır. Engelli vatandaş, tekerlekli sandalye veya akülü aracı ile araca rampayı kullanarak bindikten sonra engelli aracı seyir halinde emniyete alınması için sabitlenecektir. Sıralı çalışma yapılan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve terminal nöbetlerinde günlük çıkış ücreti ödemeyecek ve bu iki durağa ayda en az ikişer kez nöbete gelecektir. Mor Taksi uygulaması için Belediyemiz mobil uygulaması, web sitesi ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü web sitesinde kolay ulaşılabilirlik için uygulama sekmesi eklenecektir."dedi.