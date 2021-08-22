M.BURAK YALÇIN

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Motosiklet Festivali önceki gün gerçekleştirildi. Festivalde Türkiye’nin farklı illerinden gelen motor tutkunları Çorum’da buluştu.

Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere iki gün süren festival Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti. Festivalin açılış programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Aktı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve motor tutkunları katıldı.

Festivalde konuşma yapan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Vali Yardımcısı Tamer Orhan katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin farklı illerinden gelen 96 kulüp başkanına katılım belgesi verildi.

Festivalin ilk günü kamp ateşinin yanması ile başladı. 2 gün boyunca konserler, yarışmalar, motor şovları, nefes kesen akrobasi gösterilerine ve çeşitli etkinliklere sahne olan festivalde motosiklet tutkunlarına dolu dolu bir festival yaşatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021, 17:24