Motorine bu gece zam gelecek!

Motorinin litre fiyatına yeni bir zam haberi gündeme geldi.

Yapılan açıklamada; beklenen zammın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına zam bekleniyor. Brent petrol fiyatları yeniden 120 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Beraberinde dolar kurunda yaşanan yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Bilindiği üzere 2 haziran 2022 tarihi itibari ile Benzinin litre fiyatına 1,22 TL, Motorinin Litre fiyatına 1,49 TL zam yapılmış ve pompa fiyatlarına yansıtılmıştı. Şimdi ise bu gece yarısından itibaren motorine zam yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına 1,93 TL zam yapılması bekleniyor. Belirtilen zammın ise bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı 25,94 TL'den 27,43 TL'ye yükselecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 15:35