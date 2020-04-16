Motorine büyük indirim geliyor!

Motorinin litre fiyatında bu geceden geçerli olmak üzere 21 kuruşluk indirim bekleniyor.Çorum'da bazı akaryakıt istasyonlarında motorinin 4.50 seviyesine kadar düştüğü gözlemlendi.

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibari ile 21 kuruş indirim bekleniyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, İstanbul'da 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak. Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 12:42