Motosiklet Festivali’ne davet

ÇESOB Başkanı Recep Gür , Çorumlu tüm motor tutkunlarını festivale davet etti.

Çorum’da, Oto Tamirciler Esnaf Odası'nın öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ÇESOB ve motosikletçi esnafının katkılarıyla bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Motosiklet Festivali, Atahan Atlı Spor Kulübü yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, festivalin düzenleneceği Atahan Atlı Spor Kulübü’nde incelemelerde bulundu. Başkan Gür, beraberinde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Atahan Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kulüp Yetkilisi Burhan Demigan'dan festivalin düzenleneceği alan ile ilgili bilgiler aldı.

21-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motosiklet Festivali'nin Çorum'un tanıtımına da önemli katkılar sunacağını ifade eden Gür, 81 ilden şehrimize gelecek olan motor tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamak istediklerini söyledi.

2 gün boyunca sürecek festivalin şehir turu, konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklere sahne olacağını belirten Recep Gür, festivalin Çorum'a renk katacağını söyleyerek, festivale verdikleri katkılardan dolayı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e teşekkür etti.