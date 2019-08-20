Motosiklet terörü

Yaya kaldırımları ve trafiğe kapalı yollarda, adeta terör estiren motosikletler vatandaşın şikayetlerini de beraberinde getiriyor.

"Nereden çıkacakları belli olmuyor." diyen vatandaşlar, bu konuda motosiklet sürücülerinden saygı beklerken, yetkililerden de önlemlerin artırılmasını istiyor.

Özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı elektrikli motosikletlerin sayısındaki artışla birlikte körüklenen bu terör, kimi motorlu kuryelerin de düzen tanımaz hız ve hareketleriyle iyice içinden çıkılmaz hal aldı.

Gazetemizi arayıp, bu konu hakkındaki şikayet ve beklentilerini ifade eden Çorumlular, "Özellikle çocuklarımızın muhatap kaldığı bu tür riskler, önü alınamaz acılara varmadan ortadan kaldırılmalıdır. Nereden çıkacağı belli olmayan motosikletler yüzünden kaldırımda ya da trafiğe kapalı alanlarda yürüyemez olduk." dediler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:54