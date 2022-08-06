Motosiklet tutkunları Çorum’da buluştu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 3.’sü organize edilecek olan Hitit Motosiklet Festivali, motor tutkunlarını Çorum’da buluşturdu.

Festival için Çorum’a gelen motosikletçiler, İtfaiye Parkı’nda karşılandı. Daha sonra şehir tutu atıldı.

Motosiklet festivali Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti.

Festivalin açılış programına Beleidye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve motosiklet tutkunları katıldı.

Festival kapsamında ardından Türkiye’nin farklı illerinden gelen kulüp başkanına katılım belgesi verildi. Yarışmalar, motor şovları, nefes kesen akrobasi gösterilerine ve çeşitli etkinliklere sahne olan festivalde motosiklet tutkunlarına dolu dolu bir festival yaşatıldı.