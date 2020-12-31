Motosikleti ile kaza yapan genç imam hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorum Osmancık İlçesi Güneşören Köyü nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki genç din görevlisi Abdulkadir Geylani Çalışkan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.
Alınan bilgiye göre Çorum'un Osmancık ilçesi Kuzköy Cami İmam Hatibi Abdulkadir Geylani Çalışkan, kıldırdığı öğle namazı sonrası kullandığı motorsikletle karşısına çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak hayatını kaybetti.
Meydana gelen kaza sonucu olay yerinde vefat eden din görevlisi Abdulkadir Geylani Çalışkan'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Din görevlisi Abdulkadir Geylani Çalışkan'ın cenazesi 01.01.2021 tarihi Cuma günü günü Osmancık Güneşören Köyü mezarlığında saat: 11:30’da kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek.Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 19:47