‘Mücadelemiz netice verdi’

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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Ünlü, Diyanet çalışanlarının maruz kaldığı haksız bir uygulamanın sona erdiğini duyurdu.

Kovid-19 salgını kapsamında hasta ve temaslı olan personelin, bazı müftülüklerde ücretlerinden kesinti yapıldığı ve izin işlemlerinde farklı uygulamalar olduğunu hatırlatan Mustafa Ünlü, konuyla ilgili girişimlerinin netice verdiğini ve problemin ortadan kalktığını söyledi.

“Türk Diyanet Vakıf-Sen varsa ümit ve çare vardır” diyen Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kovid-19 salgını kapsamında hasta ve temaslı olan personelin, bazı müftülüklerde ücretlerinden kesinti yapıldığı, izin işlemlerinde farklı uygulamalar olduğu Sendikamıza iletilmişti.

Bu itibarla; hasta veya temaslı oldukları yazı veya rapor ile tespit edilenlerin ücretlerinden ilgi Genelge gereği herhangi bir kesinti yapılmaması, raporların idari izin gibi yorumlanması, ayrıca heyet raporu istenilmemesi gibi konularda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 19 Kasım 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı yazmıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle, Kovid-19 tanılı ve temaslı olan personelin idari izin durumlarıyla ilgili uygulama birliğinin sağlanması için gerekli yazıyı gönderdi.”