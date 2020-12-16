RECEP MEBET

Türk-İş İl Temsilciliği, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen metal işçilerine destek verdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ne giden Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman ve beraberindeki heyet, fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçileri ziyaret ettiler.

Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcilerinin de hazır bulunduğu heyet, hak arama mücadelesinde metal işçilerin yanında olduklarını vurguladılar.

Ziyarette konuşan Sefer Kahraman, işçilere seslenerek, “Emek mücadelenizde yalnız değilsiniz” dedi.

“Haklı eyleminizi destekliyor ve yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” diyen Kahraman, “Konfedarasyonlarımız farklı olsa da gönül birlikteliğiyle buradayız. Bu meseleyi bir emek mücadelesi olarak görüyoruz. Metal işçilerimizin hakları teslim edilinceye kadar elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İşverenlerin sendikalardan korkmasına gerek olmadığını vurgulayan Türk-İş İl Temsilcisi Kahraman, “Şayet sendikalar işverenleri sıkıntıya düşürseydi Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının çalışanları sendikalı olmazdı. Örgütlü istihdam, iş disiplini açısından da işverenlerin lehinedir. Onlar işini-aşını büyütecek, biz çalışanlar ise evimize helal ekmek götüreceğiz. Kış vaktinde çalışanların mağdur edilmesine gönlümüz razı değil. O nedenle meselenin diyalogla çözüleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Birleşik Metal-İş Sendikası temsilcileri ve işçilerse, desteklerinden dolayı Türk-İş heyetine teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 19:56