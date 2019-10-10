Mücahit Keskinel’in kayınvalidesi vefat etti

EROL TAŞKAN

Mehmet Güler’in eşi, Hüseyin-Mustafa Güler, Havva Keskinel ve Nezahat Küyükoğlu’nun anneleri, Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel ve Hasan Küyükoğlu’nun kayınvalidesi Nadire Güler (70) vefat etti.

Dün gece saat 11,00 sularında tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde vefat eden Nadire Güler’in cenazesi, bugün İskilip Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gülbaba Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 09:51