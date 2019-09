Müdürlerle koordinasyon toplantısı

Çorum Belediyesi birim müdürleri ve başkan yardımcıları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında Millet Kafe'de gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.



Hizmette kaliteyi artırmak için düzenli olarak yapılan değerlendirme ve istişare toplantıları kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda belediye birim müdürleriyle bir araya geldi, müdürlerden iş ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Her fırsatta istişarenin önemine değinen Başkan Aşgın, bu tür istişare toplantılarının Çorum’a daha iyi hizmet vermek adına büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tüm müdürlüklerin işini layıkıyla yapma çabalarına şahit olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Tüm birim müdürlerimize bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye çok ayrı bir kurum. Sabah mesai başladığında işe gel akşam mesai bitiminde işten çık mantığının güdülemeyeceği bir kurum. Biz her an hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız, çünkü hayatın her alanında belediye var” dedi.



“Müdürlerimiz yeniliğe açık olacak”

Birim müdürlerinin yeniliğe her daim açık olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Her müdürümüzün kendi birimiyle alakalı araştırma içerisinde olması lazım. Nerede bir yenilik var, nerede bizim hizmet kalitemizi artıracak bir uygulama örneği var bunları araştırıp biz de yapabilir miyiz diye öneri getirmesi lazım. Bize rutin belediye işlerini yapan müdürlerden ziyade inovasyona açık müdürler gerek” diye konuştu.

“Mutlu çalışanlarla daha fazla hizmet”



Müdürlük kendine verilen emirleri yapmakla bitmez, sorumlu oldukları bütün çalışanların mutlu, moral ve motivasyonu tam olarak işini yapması lazım. Ancak bu şekilde bu şehre daha fazla hizmet edebiliriz. Biz belediyeyiz halkla iç içeyiz halkın her türlü derdiyle problemiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Hizmeti önceleyen bir anlayışa sahip olduğunuz ve işlerinizi güzel takip ettiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.