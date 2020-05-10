Müezzin 40 camiyi temizledi

EROL TAŞKAN

Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili takvim belirlendikten sonra harekete geçen İskilip Sadibey Camii Müezzini Fatih Okur, halılar başta olmak üzere 40 camiyi baştan aşağı temizledi.

Tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen bu çalışma, İskilipliler'in gönlünde büyük bir takdir toplarken, hiç bir ücret almaksızın bu hizmeti başarıyla yürüten Müezzin Fatih Okur, gönüllerde taht kurdu.

Her fırsatta din görevlilerini aşağılayıp, ne yapıyorlar? diye soranlara en büyük cevabı veren Fatih Okur, hali hazırda sırada bekleyen camileri de temizledikten sonra, temizliğini yaptığı cami sayısı 50'ye yükselecek.

İskilip Merkez ve köylerde bulunan camilerden, temizlik talebi gelen hepsine yetişen din görevlisi Fatih Okur, örnek bir çalışmaya imza attı.