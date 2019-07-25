Müftüden Kur’an Kursu öğrencilerine nasihat

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Kur’an Kursu öğrencilerine kötü alışkanlıklardan uzak durmaları noktasında nasihatlerde bulundu.

İl Müftülüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi işbirliği ile camilerde eğitim gören yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik “Bağımlılık” konulu seminer verildi.

Abdibey Cami’nde gerçekleşen seminere İl Müftüsü Muharrem Biçer, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden, Cami ve Kur’an Kursları Görevlileri ile yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

Bağımlılıkla ilgili bir konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 195’inci ayet-i kerimesindeki Allah’ın “Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın” emrine dikkat çekerek kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Müftü Biçer, özellikle çocuklara günümüzde ulaşılması kolay olan zararlı yiyecekler, sigara bağımlılığı ve internet bağımlılığına dikkat çekerek uzak durmaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder öğrencileri bağımlılıkla ilgili bilgilendirdi.

Program sonunda ise yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Çorum Müftülüğü ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 15:46