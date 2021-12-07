Müftülüğe şehir merkezine yeni bina yapılacak

FATİH AKBAŞ

Çorum İl Müftülüğü için İnkılap Ortaokulu yanında yeni hizmet binası yapılacak.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında İl Müftülüğü yeni hizmet binası arazisinin imar planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İnkılap Ortaokulu’nun hemen yanında Akşemseddin Camisini doğru boş bir alan var. O alanda Çorum İl Müftülüğü binası yapılması talebi var. Burada Müftülük ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü karşılıklı işbirliği içinde bu kararı aldılar. Biliyorsunuz Mimar Sinan Mahallesi’nde ki İlahiyat Fakültesi Kuzey Kampüsü’ne taşındı. Boşalan bina da İmam Hatip Lisesi yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek müftülük ise karşılığında bu arsayı alacak. İki resmi kurumun talebi gündemimize geldi.”dedi.

İmar değişikliği talebi oy çokluğu ile kabul edildi.